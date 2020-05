Juve, dall’Inghilterra aumentano le pretendenti per Chiesa

TORINO – In attesa di conoscere le sorti di questa stagione, in casa Juve si continuano a monitorare tutte le vicende di mercato e uno dei nomi sulla lista di Fabio Paratici porta il nome di Federico Chiesa. Il talento Viola piace da tempo alla Vecchia Signora ma resta da battere la forte concorrenza dell’Inter e del Manchester United che, non sarebbero le uniche vere pretendenti. Gia, perche stando a quanto sta rimbalzando in queste ore dall’Inghilterra, anche il Chelsea si sarebbe inserito nella lotta, staremo a vedere gli sviluppi della trattativa nei prossimi mesi, quel che è certo è che la guerra è appena iniziata.