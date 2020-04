TORINO – In attesa di capire quali saranno le sorti di questa stagione, in casa Juve si continuano a monitorare costantemente tutti gli obiettivi di mercato e uno di quelli in cima alla lista di Paratici porta il nome del talento del Brescia Sandro Tonali. Stando alle ultime indiscrezioni, i bianconeri avrebbero aumentato il pressing per il ‘nuovo Pirlo’, ma resta da battere la folta concorrenza che, si è avventata sul centrocampista.