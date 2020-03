Juve attenta, mezza Europa vuole Dybala

TORINO – In attesa di conoscere le sorti sul proseguimento di questa stagione, le società si mantengono attive sul mercato e uno degli oggetti dei desideri della maggior parte delle big europee, è il bianconero Paulo Dybala. La Joya infatti, piace tantissimo al Psg che, sarebbe disposto a fare follie per assicurarsene le prestazioni, ma non è tutto. Già, perche stando a quanto riportato dalla stampa britannica, anche Barca e Manchester United starebbero sulle tracce del numero 10 bianconero.