Juve attenta, il Barcellona fa sul serio per Bentancur

TORINO – In attesa che vengano svelate le sorti del campionato italiano e di tutti quelli internazionali, le società continuano a muoversi sul mercato, per anticipare la concorrenza e arrivare prima di tutti sugli obiettivi prefissati. In casa Juve si deve tener conto sia dei nuovi che potrebbero arrivare ma c’è anche da blindare chi è gia sotto la Mole, come Rodrigo Bentancur ad esempio. Gia, perche stando a quanto riportato dal quotidiano iberico As, il Barcellona sarebbe piombato sulle tracce del centrocampista bianconero che, lo ha identificato come potenziale sostituto dei partenti Rakitic e Vidal.