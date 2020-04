Juve attenta, anche il Napoli vuole Tonali

TORINO – In attesa di capire quali saranno le sorti di questa stagione, in casa Juve si continua a lavorare duramente sul mercato e uno degli obiettivi che figura sulla lista di Paratici porta il nome del gioiello del Brescia Sandro Tonali, Da tempo la Vecchia Signora ha messo gli occhi sul ‘nuovo Pirlo’ ma per assicurarsene le prestazioni c’è da battere una concorrenza agguerrita. Stando alle ultime indiscrezioni, in queste pre si sarebbe aggiunto anche il Napoli alla corsa, staremo a vedere nei prossimi mesi gli sviluppi della vicenda.