TORINO – Da tempo ormai, il nome di Sandro Tonali circola dalle parti della Continassa e la sensazione è che questa, quasi sicuramente potrebbe essere la sua ultima stagione con la maglia del Brescia, pronto per il grande salto in una big. La Juve e l’Inter sembrano essere le favorite ma in queste ore, sembrerebbe essersi inserita nella corsa anche il Milan, pronto a una rivoluzione totale. Staremo a vedere quello che accadrà nei prossimi mesi.