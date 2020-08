Juve, Arthur è gia nei guai: ammenda e patente ritirata per 8 mesi

TORINO – Grave beffa in casa Juve e soprattutto per il neo acquisto bianconero Arthur Melo. Già, perche il giocatore ex Barca, dopo l’incidente avvenuto la scorsa settimana a Palafrugell, nei pressi di Girona, mentre era a bordo della sua Ferrari , avrebbe ricevuto una multa di circa 1200 euro con annesso ritiro della patente per i prossimi 8 mesi. Questo è quanto riporta il quotidiano spagnolo As che, rivela anche l’esito positivo dell’alcol test, il quale superava notevolmente il limite consentito di 0,50 mg/litro.