Juve, anche il Dortmund su Boga

TORINO – In attesa di capire come si concluderà anche il cammino europeo della Juventus nella stagione in corso, dalle parti della Continassa si sta pensando anche al mercato estivo. Uno dei nomi sul taccuino di Paratici è quello di Jeremie Boga, talento del Sassuolo sul quale però ci sarebbe da battere una concorrenza agguerrita. Stando a quanto riportato da Sky Sport, in queste ultime ore si sarebbe aggiunto anche il Borussia Dortmund nella corsa all’attaccante neroverde.