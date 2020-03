Juve: al ritorno in Italia altre due settimane di isolamento per i partenti

TORINO – La strana situazione del calcio legata al Coronavirus sta facendo partire molti giocatori verso le loro famiglie.

Tra i calciatori della Juventus molti infatti hanno lasciato l’Italia, con il permesso della società, per raggiungere le rispettive famiglie: Higuain, Ronaldo, Douglas Costa, Khedira, tutti al loro rientro in Italia dovranno osservare due settimane in isolamento, e quindi dovranno calcolare le giuste tempistiche per farsi trovare pronti alla ripresa.

