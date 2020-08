Juric: “faremo una partita seria”

TORINO- Ecco le parole di Juric in conferenza stampa, in vista della delicata sfida contro il Genoa, che potrebbe decidere le sorti del club rossoblù: “Giocherei io a centrocampo, ma è da tempo che non faccio niente… Domani non utilizzerò nessun Primavera. Voglio una partita seria, con la massima attenzione”.