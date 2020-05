Julio Cesar: “Jimenez è perfetto per CR7”

TORINO -L’ex portiere dell’Inter Julio Cesar, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport, dove ha parlato di Raul Jimenez, obiettivo di mercato della Juventus.

“Raul Jimenez è Raul Jimenez. È un attaccante importante e uno straordinario lottatore. È uno a cui non devi mai dire nulla: dà sempre il mille per mille in campo, è il suo carattere. E poi è un bravissimo ragazzo. Cristiano Ronaldo ama partire da sinistra, mentre Raul è un attaccante d’area. Penso che Jimenez, con il suo modo di giocare e di lottare, si integrerebbe bene con CR7. È un attaccante da top club e sono convinto che in mezzo a tanti campioni migliorerebbe ulteriormente”.