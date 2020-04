TORINO – Jorge Higuain, padre dell’attaccante della Juventus Gonzalo Higuain, ha parlato intervistato dai microfoni di Goal.com.

Queste le sue parole sul possibile futuro dell’attaccante argentino e su di un sup eventuale ritorno in Argentina: “Gonzalo al River adesso? Impossibile. Per il momento non può tornare al River Plate. Gonzalo ha un contratto per quest’anno e il prossimo coi bianconeri”.

