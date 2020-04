Jogovic: “La Juve si merita di vincere la Champions. Sarri? Giusto cercare qualcosa di nuovo…”

TORINO – L’ex giocatore della Juventus, Vladimir Jugovic, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport di vari temi, come la Champions League bianconera e l’arrivo di Sarri: “Quando la Juventus tornerà a trionfare in Champions? Mi auguro che succeda prima possibile, la Juve se lo merita. Nella vita serve sempre fortuna e a volte è mancata in finale. Una società così grande e così ben organizzata è destinata a vincere: la strada è giusta. Su Sarri alla Juve dico che è giusto a volte cercare qualcosa di nuovo, fuori dagli schemi tradizionali e che i tifosi non si aspettano. I centrocampisti della Juve? In quelli a tutto campo, che difendono, attaccano, creano. Oggi devi saper fare ogni cosa e io vedo pochi centrocampisti capaci di farlo. Nella Juve di adesso, ad esempio, mi somiglia Khedira, utilissimo. Mandzukic e Pjanic? Mario ha dato tantissimo, anche in un ruolo non suo: Allegri è stato bravo a notare le sue doti da esterno. Miralem è un ottimo regista, alla Pirlo: alla Juve c’è gente che ha il compito di valutarlo e prenderà la scelta migliore anche su di lui”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<