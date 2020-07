Joao Pedro: “Molti di noi erano acciaccati”

TORINO – L’attaccante del Cagliari Joao Pedro, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN, dove ha parlato della sfida contro i bianconeri.

“Sono pronto per un’altra, ho un po’ di fastidio e non volevo uscire. Sono quelle gare che tutti vogliono giocare. Potevo rompermi e non uscivo lo stesso. Come ho accennato prima abbiamo dato tutto quello che c’era da dare, in tanti si sono fatti male, sono rientrati prima, c’era chi nonostante il fastidio ha continuato a giocare, con infiltrazioni, abbiamo provato a dare il massimo. È un periodo strano”.