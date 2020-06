TORINO – Il talento del Real Madrid James Rodriguez, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Gol Coracol, dove ha parlato anche delle offerte di mercato ricevute dall’Italia.

“Atletico Madrid? Pensavo che si sarebbe chiusa la trattativa. Onestamente, non mi hanno permesso di andare in un club in cui volevo. Volevano che andassi in un’altra squadra. C’era anche un’offerta dall’Italia, ma ho ritenuto che non fosse soddisfacente”.