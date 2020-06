TORINO – Questa sera rinizierà in Italia il calcio giocato, con il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Milan.

I bianconeri scenderanno in campo tra le mura amiche dell’Allianz Stadium, vuoto come fu per Juventus-Inter, a causa del Covid: i club starebbero però lavorando ad una eventuale e graduale riapertura degli stadi, con il 10 luglio che potrebbe essere la data per una parziale riapertura.

