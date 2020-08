TORINO- Come racconta l’edizione di Roma del Corriere della Sera, Alessandro Florenzi resta un nome in uscita per la squadra giallorossa. Tra i nomi fatti per il futuro dell’esterno, ovviamente anche quello della Juventus, alla ricerca di un terzino destro.

