Ipotesi 2 partite in chiaro, giovedì l’Assemblea di Serie A

TORINO – (ANSA) – La riduzione degli embarghi degli highlights e la fattibilità della trasmissione in chiaro di due partite per giornata sono fra i temi all’ordine del giorno dell’assemblea della Lega di Serie A convocata d’urgenza per giovedì alle 12, alla vigilia della ripresa del campionato dopo la sospensione per l’emergenza coronavirus. Oltre che di queste ipotetiche modifiche ai contratti di licenza dei diritti tv, si discuterà anche del protocollo d’intesa Figc sull’estensione dei tesseramenti oltre il 30 giugno. (ANSA).

