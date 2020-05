Inzaghi: “Questo stop è un problema per tutte le squadre”

TORINO – L’allenatore della Lazio Simone Inzaghi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Rai 2, dove ha parlato anche dell’attuale situazione che stanno affrontando le squadre di Serie A.

“Ho trovato i ragazzi con tantissima voglia, ma un po’ di difficoltà l’hanno avuta dopo 60 giorni di ferie forzate. Siamo stati i primi a fermarci il 6 marzo, mi aspettavo una condizione del genere. Comunque stanno migliorando tutti, non sono ingrassati, ma erano abituati a fermarsi massimo tre settimane e mezzo d’estate. E’ un problema per tutte le squadre di Serie A, non solo per noi”.