Inzaghi: “Ora la corsa scudetto si complica”

TORINO – L’allenatore della Lazio Simone Inzaghi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, al termine del match contro l’Atalanta, dove ha parlato anche della lotta scudetto.

“Piani scudetto complicati? Certamente. Non perdevamo da 21 partite, ci spiace, sapevamo che rientrare con l’Atalanta era uno degli avversari peggiori, abbiamo tenuto il campo alla grande, la prima mezzora è stata fatta nel migliore dei modi. Non mi piace perdere, non piace ai ragazzi, li ho visti abbacchiati. Ora dobbiamo recuperare forze, energie. Abbiamo partite ogni 3 partite, penso che siamo gli unici, ormai il calendario è stato fatto, ora pensiamo a recuperare giocatori importanti”.