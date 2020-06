Inzaghi: “Juve favorita ma ci sono tante incognite. Porto Ronaldo come esempio nel mio spogliatoio”

TORINO – Il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha parlato intervistato dai microfono de La Gazzetta dello Sport.

“Juve-Milan non sarà mai come le altre partite. Quando giocavo, la prima grande sfida della stagione era il Trofeo Berlusconi. In estate le squadre erano ancora in rodaggio, ma San Siro si riempiva e anche gli ascolti in tv erano altissimi. La gente aveva voglia di calcio e sarà così pure stavolta. Ci sono tante incognite, nessuno può essere al 100%.”

“La Juve è favorita, è superiore e ha alcuni vantaggi: il risultato dell’andata, il fattore campo anche se non c’è il pubblico, le assenze pesanti nel Milan. Però in una gara secca può succede- re di tutto e proprio lo stadio chiuso può essere d’aiuto per i rossoneri. Ronaldo? Lo porto come esempio nel mio spogliatoio perché so come si allena. Però sono un po’ arrabbiato con lui e Messi: grazie a loro, sembra che nelle coppe io e Raul abbiamo segnato poco…”

