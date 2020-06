Inzaghi: “Ecco perche perdemmo la finale del 98…”

TORINO – L’ex attaccante di Juve e Milan Pippo Inzaghi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali dell’UEFA, dove è tornato a parlare anche della finale di Champions persa dai bianconeri nel 98.

“Arrivammo a quella finale che non stavamo bene noi tre davanti. Penso che sia stato quello. Mi pare che Del Piero si sia infortunato a inizio gara e abbia giocato “mezzo stirato”, io avevo la pubalgia e non riuscivo a camminare. Inoltre, mi ero rotto il labbro contro il [Monaco] in semifinale, quindi sono rimasto fuori per 20 giorni, anche se poi avevo fatto tripletta il giorno dello scudetto. Arrivai a quella partita non al massimo, proprio come Zidane. Poi è una finale e come si sa ci sono migliaia di insidie”.