Inter, Sanchez: “Conte ha una mentalità mirata alla vittoria, vogliamo regalare gioia ai tifosi”

TORINO – Alexis Sanchez, attaccante dell’Inter, ha parlato ai microfoni del Matchday Programme di Inter-Sampdoria: “Abbiamo la possibilità di riprendere a giocare e praticare lo sport che amiamo, anche se sappiamo che sarà in condizioni diverse. Faremo di tutto per farci trovare pronti e speriamo di riuscire a regalare qualche grande gioia agli interisti. Qui all’Inter ho trovato un bellissimo gruppo è un allenatore che letteralmente ti insegna tutto. Ti fa conoscere nuove cose sul calcio, ti spiega le giocate: è un lavoro profondo, tutto guidato dalla sua mentalità, che è mirata alla vittoria. Conte ci indica la strada. Io non voglio mai perdere, nemmeno in allenamento. Mi arrabbio anche se si sbaglia un passaggio facile, sono fatto così”.

