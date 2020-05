Inter, Marotta: “Se non cambiano le regole del protocollo non possiamo andare in ritiro”

TORINO – L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato ai microfoni de La Repubblica circa la ripresa degli allenamenti di gruppo prevista per il prossimo 18 maggio che, con l’attuale protocollo, l’Inter e molte altre società non possono garantire in massima sicurezza, vista la grande quantità di spazi e distanze richiesta: “Non vogliamo fare polemica ma semplicemente con queste regole non saremmo in grado di andare in ritiro. Per questo chiediamo che siano cambiate, o non avremo alternative”.

