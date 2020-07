Inter, Marotta: “Messi all’Inter è fantacalcio, zero possibilità”

TORINO – (ANSA) – ” Non è un nostro obiettivo, Messi è concentrato a continuare la sua carriera al Barcellona. Credo non ci siano dubbi su questo. Parliamo di fantacalcio, ci sono zero possibilità.” Dai microfoni di Sky Sport l’a.d. dell’Inter Beppe Marotta, a margine della partita contro il Genoa, smentisce che il club nerazzurro possa imbastire una trattativa per portare in nerazzurro il fuoriclasse sei volte Pallone d’Oro. Intanto però è già tempo, anche se non ufficialmente, di calciomercato, e all’Inter preme definire il futuro di Alexis Sanchez. “E’ una situazione anomala – dice Marotta -. La competizione può essere alterata da situazioni come queste, al momento nulla è risolto. C’è una trattativa continua con il Manchester United, ci proveremo almeno per l’Europa League”. Infine una battuta sulla polemica sui calendari: “Siamo stati penalizzati, è un dato concreto – sottolinea l’a.d. dell’Inter -. Era difficile coniugare le varie esigenze di un calendario che doveva essere compresso. Non voglio biasimare il comportamento della Lega, ma va ricordato che anche i piccoli particolari fanno la differenza”. (ANSA).

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<