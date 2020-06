Inter, Marotta: “La Lega sia autonoma rispetto alla Figc. Per la ripresa siamo carichi. Tonali un’operazione che si può costruire”

TORINO – L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport di vari temi, tra cui il marcato e la ripresa del campionato: “La Lega sia autonoma rispetto alla Figc Durante lo stop troppe esibizioni muscolari ora andiamo a prenderci la Coppa Italia. E per lo scudetto dico: la squadra è carica. Per Chiesa la Fiorentina ha aspettative economiche elevate, ecco perché oggi non abbiamo avviato un discorso con loro. Tonali è un’operazione che si può costruire in maniera migliore. Ed è un ragazzo che è ancora in fase di crescita. Zaniolo richiede un investimento elevatissimo, non ci sono le condizioni economiche per affrontare il discorso. Con l’avvento di Conte la crescita si è notata, sul piano culturale e su quello sportivo. Adesso non bisogna porsi limiti, l’asticella va alzata. Stiamo portando avanti la missione della proprietà Suning. Vogliamo vincere. La Coppa Italia la vediamo davanti a noi, anche se al momento un po’ da lontano. Dobbiamo cercare di prendere in mano quel trofeo. Scudetto? Ho visto la squadra molto carica in allenamento, come il suo allenatore: mi ha fatto piacere. In un campionato così anomalo, può accadere di tutto. Conosciamo la forza degli avversari, ma dobbiamo avere ambizione. Poi serviranno circostanze favorevoli, come non avere infortuni nei momenti chiave”.

