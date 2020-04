Inter, Lukaku: “Quando dovevo venire in Italia pensavo solo ai nerazzurri. Qui mi trovo bene”

TORINO – L’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, ha parlato durante una diretta Instagram insieme ad Adriano di vari argomenti tra cui l’approdo in Italia: “Quando avevo l’opportunità di venire in Italia pensavo solo all’Inter: ero innamorato di quella squadra che vinceva le coppe con i grandi attaccanti. La prima settimana è stata complicata, la Serie A è molto tattica. Dovevo capire bene i meccanismi. Dopo l’Inghilterra volevo andare all’Inter perché ero curioso del calcio italiano. Qui mi trovo bene, così come la mia famiglia”.

