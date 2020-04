Inter, il suocero di Godin: “È contento all’Inter. Normali le difficoltà iniziali”

TORINO – Pepe Herrera, suocero di Godin, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport circa il futuro del difensore dell’Inter: “Non ha fatto i minuti e le prestazioni che si sarebbe aspettato. È comunque contentissimo della scelta che ha fatto, nonostante qualche difficoltà iniziale. Negli anni a Madrid e in nazionale ha ampiamente dimostrato chi è, io comunque gli ho detto di stringere i denti e non ascoltare le voci. Fare il difensore in Italia è complicato per tutti, anche se hai esperienza come lui non puoi pensare di non avere almeno un minimo di tempo di ambientamento. Se trova fiducia resta uno dei migliori centrali del campionato. Adora Milano e gli piace che nel calcio in Italia c’è una passione ancora più forte che in Spagna: assomiglia molto a quello che provi quando giochi in Uruguay. Anche se logicamente questo si trasforma in maggiori pressioni”.

