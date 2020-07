TORINO – Dopo essere stato messo prima ai margini e poi mandato via dalla Juventus, l’attaccante croato Mario Mandzukic potrebbe trovare la via dell’Italia. Già, perche stando a quanto riportato dalla versione odierna della Gazzetta dello Sport, l’ex bianconero piace tantissimo a Beppe Marotta e Antonio Conte, tanto che vorrebbero portarlo in Duomo a partire dalla prossima stagione, quando andrà in scadenza di contratto e lo si potrà ottenere a costo zero.