Inter e Juventus si sfidano per Pinamonti

TORINO- Sul centravanti del Genoa, che i rossoblù hanno acquistato a titolo definitivo lo scorso febbraio dall’Inter per la cifra record di 18 milioni di euro, ci sarebbe infatti un fortissimo pressing da parte degli eterni rivali della Juventus. Lo riferisce stamane Tuttosport.

I bianconeri, da diverse settimane ormai, hanno individuato nel 21enne di Cles un possibile elemento di rincalzo per rinfoltire, italianizzare e ringiovanire il proprio reparto avanzato e potrebbero sfruttare i sempre ottimi rapporti in essere con Enrico Preziosi per aggiudicarsi il ragazzo.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<