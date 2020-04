Inter, dall’entourage di Lautaro Martinez: “Andrà sicuramente in Spagna”. Ma l’agente smentisce

TORINO – Sergio Zarate, presunto membro dell’entourage di Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Fox Sport circa il futuro dell’argentino: “Lautaro adesso gioca nell’Inter ma credetemi, sicuramente andrà a giocare in Spagna. Lui al Barcellona? C’è una grande possibilità che questo possa accadere. È un grande giocatore, che non ha limiti. Alla fine deciderà il giocatore, ma il fatto che ci sia Lionel Messi può far sì che lui desideri di andare a giocare al fianco del più grande di tutti. Zanetti ha detto che l’Inter vuole tenerlo? L’Inter può volere tutto ciò che vuole, ma chi comanda, come sempre, è il mercato. E i giganti d’Europa, quando vogliono un giocatore, fanno di tutto per ottenerlo”. Poco dopo, però, è arrivata la smentita dal vero agente, Beto Yaque: “Sergio #Zarate non fa parte dell’entourage di #LautaroMartinez, siamo solo io ed il suo fratello Rolando a seguirlo. Può pensare quello che vuole sul suo futuro ma non significa che sarà così”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<