Inter, Conte: “Vincere domani vuol dire a sei punti dalla vetta con 12 partite da giocare: non è un distacco abissale”

TORINO – L’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Sampdoria, recupero del campionato di Serie A: “Affrontiamo Ranieri che, oltre ad essere un ottimo allenatore, è anche un mio amico, che frequento spesso. Gli auguro il meglio… da dopo la nostra partita! Vincere domenica significherebbe andare a sei punti dalla prima con 12 partite da giocare: non è un distacco abissale. Abbiamo lavorato bene, in maniera intensa: ho percezioni positive. Ci vogliamo giocare il finale del campionato al massimo, senza preclusione e senza limiti. I margini di errori nostri sono minori di quelli delle squadre davanti a noi. Ma abbiamo voglia, entusiasmo e passione. La squadra è cresciuta ancora, sotto tutti i punti di vista”.

