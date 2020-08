Inter, Conte al veleno: “Gli altri sono in vacanza e noi siamo qui con voglia di lottare e dare soddisfazioni ai tifosi”

TORINO – Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di InterTv dopo la sfida vinta contro il Bayer Leverkusen in Europa League pungendo le italiane fuori dalle coppe europee: “Sì, sicuramente c’è grande soddisfazione. Mi ha fatto piacere che Godin abbia ricordato la semifinale conquistata dieci anni dopo. Penso sia importante per tutti noi, i tifosi, le persone che stanno lavorando e che stanno cercando di fare del loro meglio per ottenere risultati importanti. Sono molto contento per i ragazzi, questa sera hanno dimostrato grande voglia di essere protagonisti. Questa è la gioia più grande, vedere questa voglia non è da tutti. Gli altri sono in vacanza e noi siamo qui con voglia di lottare e dare soddisfazioni ai tifosi e a tutti noi”.

