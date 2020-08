TORINO- Dopo la botta rimediata nell’ultima partita di campionato contro la Lazio, Lorenzo Insigne dovrebbe partire da titolare. Il giocatore è rimasto in dubbio fino all’ultimo, ma dopo la rifinitura di questa mattina, Gennaro Gattuso non dovrebbe avere più dubbi. Per fare l’impresa contro Leo Messi e compagni servirà anche la sua preziosa velocità.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<