TORINO- Nonostante una stagione molto traballante, nella conferenza stampa della presentazione di Andrea Pirlo come allenatore della Juventus U23, il presidente Andrea Agnelli ha speso ottime parole per Fabio Paratici, responsabile della Juventus. Il suo contratto è in scadenza, ma verrà certamente rinnovato.

