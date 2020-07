In numbers – sabato sera all’Allianz Stadium

TORINO – BIANCONERI E NERAZZURRI La Juventus è la squadra contro cui l’ Atalanta ha perso più partite in campionato (65) e quella contro cui i bergamaschi hanno subito più gol (214).

UNA STRISCIA DI 34 PARTITE La Juventus va in gol da 34 partite di fila contro l’Atalanta in Serie A: è la serie più lunga dei bianconeri contro una singola avversaria nel massimo campionato. L’ultima volta in cui la Juventus non ha trovato la rete in Serie A contro la squadra bergamasca risale al gennaio 1997 (0-0), con Marcello Lippi in panchina.

IMBATTUTI DA… La Juventus è imbattuta da 30 partite di Serie A contro l’Atalanta (24V, 6N): l’ultimo successo nerazzurro risale infatti al febbraio 2001, con Giovanni Vavassori alla guida del club.

I PRECEDENTI A TORINO Sono 57 le sfide in casa della Juventus, con l’ Atalanta in trasferta: il bilancio si compone di 38 vittorie interne, 15 pareggi e quattro successi esterni.

DAL 1989… L’Atalanta non vince in casa della Juventus dall’ottobre 1989 (1-0 con gol di Caniggia); da allora, 18 sconfitte e quattro pareggi, compreso l’ultimo nel girone di ritorno della scorsa stagione.

ronaldo lecce

I GOL ALL’ALLIANZ STADIUM La Juventus ha segnato almeno due reti nelle ultime nove partite di Serie A allo Stadium: i bianconeri non registrano più gare interne di fila con più di una rete all’attivo dal dicembre 2016.

IMBATTUTI IN CASA DA… La Juventus non perde in casa da 36 partite di campionato – ultima sconfitta contro il Napoli nell’aprile 2018 – soltanto il Liverpool vanta una serie aperta più lunga (57) nei cinque maggiori campionati europei.

CHE RIPARTENZA PER L’ATALANTA! Dopo la ripresa del campionato, l’Atalanta è la squadra che ha conquistato più punti in classifica (18) in Serie A.

NERAZZURRI DA CALCIO D’ANGOLO L’Atalanta è la squadra che ha segnato più gol su sviluppo di corner in questo campionato (13).

PAULO E CRISTIANO Paulo Dybala, a bersaglio nel match d’andata, ha trovato il gol in tutte le sue ultime cinque partite di campionato; soltanto una volta in carriera in Serie A, l’attaccante della Juventus ha segnato per sei match consecutivi: nel settembre 2017. Lui e Dries Mertens sono gli unici due giocatori ad aver fornito almeno quattro assist nelle ultime sei stagioni di Serie A. Invece, tra i giocatori che hanno esordito in Serie A dopo il 1994, Cristiano Ronaldo (47 gol in 58 gare) potrebbe diventare quello che raggiunge per primo quota 50 reti con meno partite giocate. Al momento in testa c’è Andriy Shevchenko (51 gol in 68 presenze).

