In numbers: la sfida della Sardegna Arena

TORINO – JUVE IMBATTUTA CON IL CAGLIARI DA… La Juventus è imbattuta nelle ultime 18 partite di Serie A contro il Cagliari, grazie a 15 vittorie e tre pareggi.

DAL 2009 L’ultimo successo del Cagliari sulla Juventus in campionato risale a novembre 2009, 2-0 con i gol di Nenê e Matri.

PRECEDENTI IN SARDEGNA Sono 38 le sfide tra Cagliari e Juventus in casa dei sardi in Serie A: il bilancio si compone di nove vittorie interne, 12 pareggi e 17 successi esterni.

OTTO SU OTTO La Juventus è stata l’unica squadra capace di battere il Cagliari in tutte le otto trasferte di Serie A giocate dal 2010/11 in avanti.

DOPO IL TRICOLORE… La Juventus non ha mai perso la sfida successiva a quella in cui ha conquistato lo scudetto in tutte le ultime otto stagioni in Serie A (6V, 2N).

810 PUNTI! La Juventus ha conquistato 810 punti negli ultimi nove campionati di Serie A (media esatta di 90 a torneo): solo il Barcellona (815) ha fatto meglio nei top-5 campionati europei dal 2011/12 ad oggi.

CAGLIARI UNA SU DIECI Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 10 gare casalinghe in campionato (3N, 6P), 4-2 contro il Torino a giugno.

STAT JUVE Quella bianconera è la formazione con meno gol subiti nel corso dei primi 60 minuti di gioco in questa Serie A (18)

GOL DA CALCIO DA FERMO La squadra di Sarri è quella che ha segnato più gol su calcio da fermo nel torneo in corso: 28.

TRIPLETTA CR7 Cristiano Ronaldo ha realizzato la sua unica tripletta in Serie A nella gara d’andata contro il Cagliari (4-0, gennaio 2020).

