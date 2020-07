In numbers: la sfida contro i blucerchiati

TORINO – QUATTRO DI FILA La Juventus ha vinto tutte le ultime quattro partite casalinghe di Serie A contro la Sampdoria e non arriva a cinque di fila con i blucerchiati dal 1968.

IN GOL CONTRO LA SAMP… La Juventus ha trovato il gol in tutte le ultime 10 partite interne di Serie A contro la Sampdoria, realizzando 29 reti nel parziale (2.9 di media a match).

IMBATTUTI IN CASA I bianconeri sono l’unica squadra ancora imbattuta in casa in tutte le competizioni in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei (20V, 3N). Solo in due stagioni nella sua storia la Juventus ha giocato più gare interne (all comps) senza mai perdere (27 nel 2013/14 e 28 nel 2016/17).

ALMENO DUE GOL IN 11 PARTITE DI FILA IN CASA La Juventus ha realizzato almeno due gol in tutte le ultime 11 partite interne di campionato; nel XXI secolo solo due volte ha registrato una striscia più lunga in gare casalinghe in Serie A: 12 match sia nel novembre 2003 che nel dicembre 2016.

IL RUOLINO DELLA SAMP A LUGLIO Nonostante la sconfitta nel match più recente contro il Genoa, nessuna squadra ha vinto più partite della Sampdoria da luglio in avanti in Serie A (cinque). Nello stesso periodo i bianconeri hanno ottenuto solo due successi.

BLUCERCHIATI NELLE ULTIME TRASFERTE La Sampdoria ha vinto le ultime due trasferte di campionato, non ottiene tre successi fuori casa di fila in Serie A da marzo 2008.

CON RANIERI… Con Claudio Ranieri in panchina la Sampdoria ha raccolto 38 punti in 28 giornate di Serie A; i blucerchiati occuperebbero la nona posizione.

IN GOL CON 9 GIOCATORI La Sampdoria ha mandato in gol nove giocatori diversi in questo campionato, nessuna squadra ne conta meno (al pari dell’Udinese).

PAULO E LA SAMP I primi gol di Paulo Dybala in Serie A sono arrivati proprio contro la Sampdoria nel novembre 2012, doppietta con la maglia del Palermo. Complessivamente ha segnato sette reti nella competizione ai blucerchiati, contro nessuna formazione ne conta di più.

GLI EX Fabio Quagliarella ha disputato 84 partite e realizzato 23 gol nel massimo campionato con la maglia della Juventus, tra il 2010 e il 2014. Da ex, ha realizzato appena una rete contro i bianconeri in campionato all’Allianz Stadium; tuttavia proprio nella presenza più recente (1-2 del dicembre 2018). Emil Audero ha esordito in Serie A con la maglia della Juventus. Per l’estremo difensore una sola presenze con i bianconeri in campionato (maggio 2017).

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<