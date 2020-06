In Numbers | Juve-Milan

TORINO – LA VENTISETTESIMA IN COPPA Sfida numero 27 in Coppa Italia tra Juventus e Milan, per un bilancio di 11 successi dei bianconeri a fronte dei sette di marca rossonera; otto pareggi, compreso quello dell’andata, chiudono il parziale.

IMBATTUTI DAL 1985 Il Milan non vince contro la Juventus in Coppa Italia dal 1985 (1-0 per i rossoneri nel ritorno dei quarti di finale): da allora, in 13 sfide totali, otto successi bianconeri e cinque pareggi.

SEMIFINALI CONTRO I ROSSONERI Delle otto partite di semifinale disputate finora tra Juventus e Milan in Coppa Italia, i rossoneri hanno vinto soltanto la prima di questa serie (2-1 nella gara secca del giugno 1967), senza più riuscire a trovare la vittoria in tutte le sette successive (4N, 3P in partite di andata e ritorno).

IN CASA, IN COPPA Bilancia che pende a favore della Juventus nelle 13 sfide casalinghe di Coppa Italia contro il Milan: sei vittorie (comprese le ultime due) a quattro per i bianconeri; tre pareggi completano il quadro.

CHE FILOTTO! La Juventus ha vinto tutte le ultime 10 partite casalinghe giocate contro il Milan in tutte le competizioni; i rossoneri non strappano i tre punti in casa bianconera dal match di Serie A del marzo 2011, quando il gol vittoria (1-0) fu firmato da Rino Gattuso.

10 SU 10 La Juventus ha vinto tutte le ultime 10 partite casalinghe in Coppa Italia: è già striscia record per i bianconeri, che non erano mai andati oltre quota otto in precedenza.

SEMIFINALI BIANCONERE La Juventus ha strappato il pass per la finale di Coppa Italia in tutte le ultime quattro occasioni in cui ha disputato le semifinali, dopo essere stata eliminata in due delle tre volte precedenti (entrambe per mano della Lazio).

IN GOL DA… La Juventus va a segno da 44 partite casalinghe in tutte le competizioni; soltanto una volta nella loro storia i bianconeri hanno trovato il gol per più partite interne consecutive in tutte le competizioni: 68, striscia chiusa nel marzo 1934.

ALLA RICERCA DELLA NUMERO 19 La Juventus detiene già il record di partecipazioni alla finale in Coppa Italia (18); con il passaggio del turno, i bianconeri staccherebbero ulteriormente la Roma ferma a quota 16; il Milan è quarto con 12, alle spalle dell’Inter (13).

PAULO E IL DIAVOLO Da quando gioca in Italia Paulo Dybala ha segnato otto gol contro il Milan (sei con la maglia della Juventus) in tutte le competizioni: soltanto contro Udinese (nove) e Lazio (11) ha fatto meglio.

