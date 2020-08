TORINO- Dopo la sfuriata di ieri sera, ai microfoni di Sky Sport, nel post partita della gara vinta contro l’Atalanta, il futuro di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter non è poi cosi certo. Il tecnico ha – come già fatto in passato – attaccato nuovamente la società, criticandone l’operato. Stessa società che ora starebbe iniziando a valutare l’ipotesi di un cambio sulla panchina nerazzurra.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<