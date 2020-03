In bilico la permanenza di Bernardeschi

TORINO – Uno dei giocatori della Juventus non ancora certi del posto il prossimo anno è Federico Bernardeschi.

Il giocatore non è riuscito ad entrare al meglio nei meccanismi di Maurizio Sarri, e a fine stagione discuterà con il club del suo futuro: il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2022 e non ci sono ancora segnali di contatto con la dirigenza. A fine stagione sarà importante vedere come si evolveranno le cose, con il Milan sempre alla finestra.

