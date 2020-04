Immobile: “Mi sto allenando per battere il record di Higuain”

TORINO – L’attaccante della Lazio Ciro Immobile, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato anche del record di Gonzalo Higuain alla sua ultima stagione con il Napoli.

“Il record di gol in un solo campionato raggiunto da Higuain nel 2016? Ce la metterò tutta per batterlo”, ha promesso il bomber biancoceleste. Mi sto allenando tanto per raggiungere questo obiettivo, ognuno ne ha uno suo personale. Sarebbe bello, è come l’uovo di Pasqua: vedremo quale sarà la sorpresa quando torneremo in campo”.