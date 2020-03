Immobile: “Abbraccio medici e infermieri che lavorano per il paese”

TORINO – Ospite della diretta Instagram di Pierluigi Pardo nel salotto virtuale di Tiki Taka, Ciro Immobile ha parlato dalla sua abitazione.

“In questi giorni sto giocanco molto a FIFA e a COD, in generale passo diverso tempo alla playstation. Gli allenamenti? Davanti casa ho un piccolo spazio, riesco a fare qualche peso e qualche squat con la bimba sulle spalle. Il gol più bello di quest’anno? A me piace quello contro il Milan a San Siro, anche quello a pallonetto in casa contro la Spal è stato bello. Miglioramento? Credo che un attaccante cresca con il passare del tempo. Il fatto che poi la squadra giochi un calcio offensivo mi aiuta”.

NAZIONALE – “Gli Europei? Mancini ci dice che li vinceremo, il mister crede molto in noi. In questo momento, però, si pensa poco al calcio: voglio mandare un abbraccio ai medici e agli infermieri che stanno lavorando per il nostro Paese”.

