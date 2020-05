Ilaria D’Amico: “Tutti pensano che io sia juventina ma simpatizzo Lazio”

TORINO – Ilaria D’Amico, compagna del portiere della Juve Gigi Buffon, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Che Tempo Che Fa, dove ha parlato anche della squadra per la quale fa il tifo.

“Da quando sto con Gigi tutti pensano che sia juventina, ma non è così. Avevo grandi simpatie per la Lazio che continuo a coltivarle. Quella dei biancocelesti è una storia meravigliosa. Mi piacciono i campionati aperti e spero che, in caso di ripresa, anche questo rimanga così combattuto”.