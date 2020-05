Il virologo Pregliasco: “Il calcio può ripartire a metà giugno”

TORINO – Fabrizio Pregliasco, noto virologo, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport circa la ripresa della Serie A: “Adottando la massima precauzione il calcio può ripartire a metà giugno, perché oggi esistono strumenti di controllo e monitoraggio a risposta rapida che all’inizio della pandemia non esistevano. I test sierologici e i tamponi a risposta rapida applicati ad ogni partita su soggetti già controllati possono consentire una ripartenza in quasi sicurezza… la certezza non si avrà mai”.

