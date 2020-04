Il Primo ministro portoghese annuncia la fine del lockdown: Ronaldo torna in Italia?

TORINO – Il Primo ministro portoghese, António Costa, ha annunciato la fine del lockdown in Portogallo. Lo ha riportato con un tweet la nota giornalista Claudia Garcia. Il campionato nazionale riprenderà a fine maggio e gli allenamenti in gruppo ripartiranno già da lunedì prossimo. Asili nidi e scuole materne apriranno ad inizio giugno. I ristoranti a metà maggio, con il 50% dei loro posti disponibili. Insomma, il Portogallo sta tornando alla normalità e la sua ripartenza significa anche il ritorno di Cristiano Ronaldo in Italia, da settimane ormai bloccato in quarantena a Medeira con la sua famiglia. La Juventus, intanto, è pronta a riaccogliere il suo campione a Torino aspettando la ripartenza del campionato di Serie A.

