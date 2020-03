Il papà di Jovic: “Mio figlio in carcere? Se è colpevole, ce lo mandino…”

TORINO – Il padre dell’attaccante del Real Madrid, Luka Jovic, ha parlato ai microfoni del portale Puls Online circa la situazione che sta vivendo il figlio in Serbia: “Carcere? Se lo merita per davvero, allora ce lo mandino. Stanno facendo passare mio figlio per un criminale – spiega Milan -. Appena arrivato a Belgrado, Luka è andato nel suo appartamento ed era convinto del fatto che, dopo aver fatto due tamponi ed essere risultato negativo, potesse lasciare il paese senza alcun problema. Lo stanno facendo passare per un criminale. Se, in virtù di ciò, è da ritenersi comunque colpevole, allora rispetteremo le decisioni delle autorità competenti”.

