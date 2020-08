TORINO- Dopo il “no” incassato dal Borussia Dortmund per Jadon Sancho, il Manchester United avrebbe chiesto informazioni alla Juventus per Douglas Costa. Il brasiliano è considerato cedibile dalla società bianconera, soprattutto in caso di un’offerta di pari passo al valore del suo cartellino.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<