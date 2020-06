Il Liverpool è campione d’Inghilterra dopo 30 anni

TORINO – Fa festa il Liverpool che vince la Premier League per la prima volta dopo 30 anni: la sfida di Stamford Bridge, tra Chelsea e Manchester City finisce 2-1 per i Blues, e laurea i Reds di Jurgen Klopp campioni d’Inghilterra con 7 giornate di anticipo. Niente da fare per i Citizen di Pep Guardiola, distanti 23 punti dalla capolista Liverpool. Chelsea in vantaggio al 36′ del primo tempo: clamoroso errore difensivo di Mendy, che favorisce la corsa in campo aperto di Pulisic. Contropiede solitario velocissimo e Ederson battuto. Nella ripresa, al 10′ il Manchester City trova il pareggio con De Bruyne su punizione: traiettoria perfetta a scavalcare la barriera e palla nel sette. Il Chelsea rischia di andare sotto nel giro di 2′. Azione rapidissima di contropiede del City, che con pochi tocchi arriva a mettere Sterling davanti al portiere. Tocco preciso ma palla sul palo. Al 30′ il Chelsea va vicinissimo al raddoppio: a un passo dalla linea prima Ederson salva miracolosamente su Abraham, e poi Fernandinho ci mette una mano sul secondo tentativo del Chelsea, revisione Var, rigore per i Blues ed espulsione per Fernandinho: Dal dischetto Willian non sbaglia. E a Liverpool è festa (ANSA).

