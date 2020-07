Il futuro di Edin Dzeko

TORINO- L’agente di Edin Dzeko è stato a Trigoria, ma sul futuro del bosniaco è ancora buio pesto. Non ci sono novità quindi, anche in entrata però nel senso che fin qui nessuna offerta ufficiale è arrivata a Trigoria. Il volere di Dzeko è chiaro: vuole finire la carriera a Roma dove sono nati i suoi figli Una e Dani e dove, tra qualche settimana, nascerà anche la terza figlia. Brutti segnali dunque per Juventus e Inter.

